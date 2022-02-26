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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Çavuşoğlu’ndan Lavrov’a askeri operasyonları durdurma çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşmede Ukrayna’daki askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Twitter

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu Lavrov’la telefonda görüştü.


Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Rusya, perşembe günü Ukrayna topraklarına girmiş, Ukraynalı yetkililer Rus güçlerinin Kiev’deki hükümeti devirmeyi amaçladıklarını iddia etmişti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, işgalin üçüncü günü itibarıyla üçü çocuk en az 198 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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