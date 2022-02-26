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Yaramazlara biraz batar!

Lewandowski’den Rusya’yla maça çıkmak istemeyen federasyona destek: Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya önceki gün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde Rus askeri birlikleri başkent Kiev’i ablukaya aldı. Ukrayna halkıysa sığınaklara taşındı.


Kulesza’nın Twitter’daki açıklaması şöyle: “Sözün bittiği yerdeyiz, harekete geçme zamanı. Rus devletinin Ukrayna’ya artarak devam eden müdahaleleri yüzünden Polonya Milli Takımı, Rusya ile oynanacak play-off maçına çıkmak istemiyor. Alınması gereken doğru karar bu. FIFA’ya bunun ortak kararımız olduğunu bildirmek için İsveç ve Çekya futbol federasyonlarıyla iletişim halindeyiz.”

Polonya milli takım kaptanı, golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek Twitter’da “Doğru karar. Ukrayna’ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız” dedi.

Rusya, 24 Mart’taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya’yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart’ta evinde karşılaşacak.

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