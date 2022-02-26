Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti: Eşinin akrabasıymış

Sivas’ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
AA’nın aktardığına göre Şarkışla ilçesi Yukarımahalle’de yaşayan 24 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi D.T.’nin komşuları, kadını evinde yaralı halde bulunca polise haber verdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen D.T.’yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelendikleri N.K.’yi (26) gözaltına aldı. Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin, hırsızlık amacıyla girdiği evde D.T.’yi bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Kadının evde iki çocuğuyla kaldığı, eşinin İzmir’de işçi olarak çalıştığı öğrenildi.