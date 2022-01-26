Akşam Postası / 26 Ocak 2022

Trendyol kuryelerine yüzde 38,8 zam

Üç gündür direnişteki Trendyol Express emekçileri yüzde 38,8 oranında zam yapılacağı açıklandı.

Bakanlık su kaynağına zehir akıtan faciada drone kaydına rağmen sorun görmedi

Enerji bakanlığı, HDP’li Ali Kenanoğlu’nun soru önergesine verdiği yanıtta Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Bilfer Madencilik’e ait atık depolama alanın aynı yıl içerisinde iki kez çökmesini görmezden gelerek herhangi bir sorun tespit edilemediğini savundu. Bakanlık çevreye zehirli atıkların Madra Barajı’na karıştığı faciada bir kusur bulunmadığını öne sürdü.

Bakanlıktan sanayicilere: Ne bulursanız yakın, görmezden geleceğiz

Türkiye’de enerji alanında biriken sorunlar İran’ın doğalgazı bir süre kesmesiyle krize dönüştü. Ancak bu kriz sadece sanayi ve enerji boyutunda da sınırlı kalmayacak, çevre kirliliğiyle de karşımıza çıkacak.

‘Tayyip kaç kaç kaç’ sloganından gözaltı!

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde İstanbul Taksim’de düzenlenen yürüyüşe katılan 20 kadın hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Kadınlardan üçü gözaltı kararı bulunmamasına rağmen evden alınıp zorla ifadeye götürüldü. Kadınlar savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Boğaziçi’nin yerleşkesi ve yakın çevresine yönelik bir onaylanmış bir plan yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kayyım rektörler’ ataması nedeniyle bir yılı aşkın süredir eylemlerin sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi arazisini yapılaşmaya açacak SİT değişikliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu: Devlet imkanlarıyla görüntü servis edilmesinin takipçisi olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yemek’ tartışmalarına ilişkin “Devletin imkanları kullanılarak MOBESE görüntülerinin böylesi magazinsel bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin takipçisi olacağım” dedi.

Erdoğan, ‘Gündemi belirlemede güzel ivme yakaladık’ demiş

AKP’de Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’la ilgili gelişmelerin tartışıldığı bir toplantıda bu konuda gelen tepkilerin değerlendirildiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” diye konuştuğu bildirildi.

Zamlar kar marjını eritmiş: 1500 akaryakıt istasyonu daha kapanabilir

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, akaryakıta peş peşe gelen zamların kar marjlarını ciddi şekilde erittiğini ve ay sonuna kadar 1500 akaryakıt istasyonun daha kapanabileceğini söyledi.

Gazeteci Kabaş’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanan Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Anket: Yurt dışında yaşamak veya okumak isteyenlerin oranı yüzde 53

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre seçmenlerin yüzde 53’ü yurt dışında yaşamak veya okumak istediğini söyledi.

İlaççının talepleri: Avro kurunda yüzde 40 artış, sene içinde ikinci güncelleme

Türkiye’de ilaç fiyatları için kullanılan avro kuru yılda bir kez; şubat ayında güncelleniyor. Geçen yıl bu rakam 4,57 olarak belirlenmişti.

Araştırma: Omicron’da her üç vakadan ikisi daha önce Covid geçiren kişiler

Britanya’da yapılan geniş çaplı bir çalışmayla Omicron varyantına yakalananların üçte ikisinin daha önce Covid geçirdiği belirlendi.

Kripto düzenlemesinde sona doğru: Yerel borsalara sermaye şartı

Türkiye, kripto paraların kullanımında dünyada dördüncü, Avrupa’daysa ilk sırada.

İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi yüzde 54,68’e yükseldi

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 54,68’e yükseldi.

Milyar dolarlık beyaz yalan: ‘Ten rengini açan’ kozmetik pazarı büyüyor

CNN World, ‘Beyaz Yalanlar’ başlıklı yazı dizisinde, ten rengini beyazlatmanın kültürel sebeplerini, ekonomik hacmini ve tıbbi sonuçlarını gözler önüne seriyor.