Erdoğan, ‘Gündemi belirlemede güzel ivme yakaladık’ demiş

AKP’de Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’la ilgili gelişmelerin tartışıldığı bir toplantıda bu konuda gelen tepkilerin değerlendirildiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” diye konuştuğu bildirildi.

Sezen Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu’yu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve daha birçok siyasetçi hedef göstermişti.

Gazeteci Sedef Kabaş ise, TELE 1’deki programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra gözaltına alınıp ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

‘Sevilen bir sanatçı’

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında Sedef Kabaş ve sanatçı Sezen Aksu’ya gösterilen tepkiler de gündeme geldi.

Buna göre, bazı kurmaylar Kabaş’a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu’ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler. Kurmayların “Sedef Kabaş’la ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı” diye yorum yaptığı belirtildi.

‘Bana bırakmayın’

Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundu.

Bir kurmayın da Aksu’nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin beş yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın “Siz konuşun tabii, bana bırakmayın” dediği ifade edildi.

Toplantıda Kabaş’la ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların da gündeme geldiği öğrenildi.

Toplantıda anlatılanlara göre, televizyonda yaptığı açıklamanın ardından Kabaş’la ilgili 380 bin tweet atıldı, bu paylaşımlar 18 milyon kez görüntülendi.

Erdoğan’ın bu konuda teşkilat ve vekillerin daha duyarlı olmasının önemini vurgulayarak, “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” talimatı verdiği öğrenildi.