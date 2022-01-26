Şubatta Azerbaycan’dan günlük 4 milyon metreküp ilave gaz gelecek

Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz şirketi SOCAR Enerji Ticaret A.Ş., şubatta Ardahan’daki Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı getirecek.

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İran ‘teknik arıza’ gerekçesiyle Türkiye’ye 10 gün boyunca doğalgaz akışı sağlamayacağını duyurmuş, bunun üzerine BOTAŞ, alınan gaz miktarının 17 Ocak itibariyle üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibariyle de sıfırlandığını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye genelindeki OSB’lerde 72 saat elektrik kesintisi uygulanacağı belirtilmişti.

Ayrıca sanayicilere doğalgaz kullanımını yüzde 40 kısarak yüzde 60 kapasitede tutulması talimatı verilmişti.

AA’nın aktardığına göre Bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret A.Ş., şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek.

İran’dan gaz akışının 31 Ocak’ta yeniden başlamasıyla bu kapasite daha da artacak. Söz konusu hattın tam kapasite çalışması durumunda günlük akış miktarı 28 milyon metreküpe çıkabiliyor.