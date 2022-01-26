Kamu işçisi de ek zam istiyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçileri için zam talep etti.

Türkiye’de yaklaşık 5 milyona kişi kamuda çalışıyor. Bunların 3 milyona yakını memur, 1,3 milyonu ise işçi statüsünde.

Yazılı açıklama yayınlayan Arslan, kamu çalışanlarının toplu sözleşmesi kapsamında bu yılın ilk ve ikinci altı ayı için zam oranlarının enflasyona endekslendiğini, böylece hak kayıplarının önüne geçildiğini ifade etti.

Hak-İş başkanı, bu ayın başında memur ve memur emeklilerine ek zam yapıldığını anımsatarak, bu zammın açıklanmasının ertesi günü, işçiler için de enflasyona ek olarak TİS’teki yüzde 5 zam ve ilave zamların uygulanması talebinin hükümete iletildiğini kaydetti.

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le görüştüklerini, bakanlık ve hükümetin taleplerine olumlu yaklaştığını ifade etti.

Sendika başkanı, görüşmenin ardından kamu çerçeve anlaşma protokolü çalışmalarını birlikte yürüttükleri Türk-İş’le talebin ortaklaştırılması için görüşmeler yapıldığını aktardı.

Arslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu çerçevede Bakanımız tarafından olumlu karşılanan kamu işçilerine ek zam yapılması talebimizin hükümetimiz ve sayın cumhurbaşkanımız tarafından olumlu bir müjdeyle sonuçlanacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.