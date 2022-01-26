Zamlar kar marjını eritmiş: 1500 akaryakıt istasyonu daha kapanabilir

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, akaryakıta peş peşe gelen zamların kar marjlarını ciddi şekilde erittiğini ve ay sonuna kadar 1500 akaryakıt istasyonun daha kapanabileceğini söyledi.

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Bloomberght’nin aktardığına göre Ertaş, akaryakıt sektöründeki fiyat artışlarıyla birlikte kar marjlarının düşmesinden dolayı ciddi bir zarar yaşandığını belirtti.

Ertaş’ın değerlendirmeleri şöyle: “Geçtiğimiz kasım ve aralık ayı içerisinde 800’e yakın istasyonumuz kapandı. PÜİS olarak tespitlerimiz bu. Durum böyle devam ettiği sürece, bu ay sonuna kadar da yaklaşık 1500’e yakın istasyonumuzun kapanacağını bize gelen telefon trafiği ve müracaatlardan anlamış durumdayız.“

Kamu kesimiyle yapılan görüşmeler sonucunda süreç içerisinde kar marjları konusunun çözüleceği hususunda cevaplar aldıklarını belirten Ertaş şöyle devam etti: “Biz bunda ısrarcıyız çünkü bugün yarı yarıya denecek şekilde akaryakıt sektöründe fiyat artışı var. Akaryakıt bayilerimiz, dağıtıcı firmalardan satacağı ürünü almak için üç-dört kişi bir araya geliyor. Artık bayilerimiz, ‘Bir arabayı göndereyim de ürünün tamamını alayım ve rafineriden getireyim‘ diye bir pozisyona giremiyor. Ciddi bir manada sermaye ihtiyacı hasıl oluyor.”

Ertaş, akaryakıta gelen zamların kendilerine bir fayda sağlamadığını da belirterek sözlerini şöyle noktaladı: “Pazarda bakıldığı zaman şöyle zannediliyor; ‘Hadi yine köşeyi döndünüz, zam geldi’ gibi böyle bir anlayış içinde bizim tüketicimiz. Halbuki tam tersi, bizim satmış olduğumuz en azından kredi kartı ile sattığımız ve bir ay sonra parasını aldığımız üründe bile yüzde yüz artış oldu. Bu şu demek; eğer 100 TL piyasadan, kredi kartından alacağınız var ise şu an 50 TL’ye inmiştir bizim alacağız.”