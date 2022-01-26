Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

Metinde yüzde 2’yi aşan enflasyon ve güçlü istihdam piyasasıyla birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faizleri yakında artırmaya başlamasının uygun olacağını öngördüğü belirtildi.

Karar metninde varlık alım operasyonunun da Mart ayı başında tamamlanacağı duyuruldu.

Karar oybirliğiyle alındı.

Kararın açıklanmasının ardından ABD endekslerinde yukarı yönlü hareket hızlandı.

Bloomberg Stratejisti Cameron Crise kararın ardından yaptığı değerlendirmesinde piyasaların ilk tepkisinde görüldüğü gibi güvercin bir tonun söz konusu olmadığını belirtti.

Faiz artışı için mart ayına yönelik sinyal verildiğine vurgu yapan Crise yönlendirmeden kademeli vurgusunun kaldırıldığına dikkat çekti.

Metinde ekonomik görünüme ilişkin olarak yeni virüs varyantları dolayısıyla da risklerin devam ettiği vurgulanırken ekonomi ve istihdamın güçlü olduğu, istihdam kazanımlarının da sağlam nitelikte bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Metinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin enflasyona katkı sunduğu da vurgulandı.

Karar metninde, “İstihdam artışı son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı önemli oranda düştü” ifadeleri kullanıldı.