Akşam Postası / 25 Mart 2023

Kılıçdaroğlu, Gaffar Okan’ın mezarını ziyaret etti: Devlet helalleşmek zorunda

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır emniyet müdürüyken öldürülen Gaffar Okkan’ı mezarı başında ziyaret etti.

Erdoğan’ın ‘mezuniyet belgeleri’ paylaşıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite mezuniyetine ilişkin olduğunu iddia ettiği bazı belgeler paylaştı.

Muharrem İnce 100 bin imzayı topladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza sayılarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzaya ulaşarak resmen aday oldu.

Erdoğan: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımına dönüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ‘tarihi bir yol ayrımı’ olduğunu söyledi.

Soylu, milletvekilliği tartışmalarına girmeyecek

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la aralarında gerginlik olduğuna dair iddialar dolaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’da açıklama yayımladı.

Ayşe Buğra CHP’den adaylığa başvurmamış

İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın CHP’den aday adayı olduğu iddiaları CHP tarafından yalanlandı. Diken’in ulaştığı Ayşe Buğra da adaylık durumunun olmadığını söyledi.

Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti’den aday adayı

Deneyimli gazeteci Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti’den aday adayı oldu.

‘Kızılcık Şerbeti’nde Ramazan: İftar yemeğinde içki krizi

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde karakterler, oruç açanlarla içki içenlerin aynı mekanda bulunması üzerinden tartışmaya girdi.

Kızılay üzerinden Ensar’a bir ‘bağış’ daha ortaya çıktı

Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri şirketi, ‘şartlı bağış’la Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 985 bin dolar aktarmış. Kızılay da işlemden 15 bin dolar ‘komisyon’ almış.

Bakan Özer duyurdu: Nisanda bir hafta ara tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 17-24 Nisan tarihleri arasında eğitime bir hafta ara verileceğini açıkladı.

Yabancı finans yöneticileri uzun bir aradan sonra Türkiye’de

Çok sayıda yabancı yatırımcı, seçimlerin Türkiye finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara’da görüşmeler yapacak.

İki yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine karar verdi.