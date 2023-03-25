İmzada dördüncü gün: Sinan Oğan 63 binde, Perinçek 20 binde kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının dördüncü gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeterli sayıyı bulan ilk aday oldu.

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İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.

YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın cumhurbaşkanlığı için başvurularını kabul etmişti.

İnce bugün saat 17:00’de yeterli imza sayısına ulaştı.

YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:

Muharrem İnce: 104 bin 357

Sinan Oğan: 63 bin 027

Doğu Perinçek: 20 bin 400

Yakup Türkal: 2462

Erkan Trükten: 1604

Tevfik Ahmet Özal: 1025

İrfan Uzun: 698

Halil Murat Ünver: 369

Hilmi Özden: 333

Davut Turan: 106