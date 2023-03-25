Erdoğan: 14 Mayıs tarihi bir yol ayrımına dönüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ‘tarihi bir yol ayrımı’ olduğunu söyledi.

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Türkiye 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs’ta bir daha sandık kurulacak.

Son dönemdeki anketler millet ittifakının adayı CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan karşısında önde gösteriyor. Emek ve özgürlük ittifakının da desteğini alan Kılıçdaroğlu son dönemeci önde götürüyor.

HÜDA-PAR ve Yeniden Refah

Erdoğan’sa cumhur ittifakını genişletme çalışmaları kapsamında son dakika da olsa Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR’ın desteğini aldı. İki parti Erdoğan’ın adaylığını destekleyecek. Meclis seçimindeyse HÜDA-PAR AKP listelerinden, Yeniden Refah’sa kendi amblemi ve listesiyle cumhur ittifakı çatısı altında girecek.

‘Tarihi yol ayrımı’

İstanbul’da İlim Yayma Vakfı’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen genel kurulunda konuşan Erdoğan’ın gündeminde seçim vardı.

Erdoğan, içerdeki saflaşmaların mahiyeti hem de küresel gelişmeler açısından 14 Mayıs’ın tarihi bir yol ayrımına dönüştüğünü söyledi.

‘Üç-beş oy için’

Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

*Üç-beş oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz.

*Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri, 14 Mayıs’a kilitlenmiş durumda.

*Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dirseğe ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle ülkemize ne kazandıracaklar? Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi?