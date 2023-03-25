Ayşe Buğra CHP’den adaylığa başvurmamış

İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın CHP’den aday adayı olduğu iddiaları CHP tarafından yalanlandı. Diken’in ulaştığı Ayşe Buğra da adaylık durumunun olmadığını söyledi.

Ayşe Buğra. (Arşiv)

Gezi davasından müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala’nın eşi ve iktidat profesörü Ayşe Buğra’nın 14 Mayıs seçimleri için CHP’den aday adayı olduğu iddia edilmişti.

CHP kaynakları Buğra’dan başvuru gelmediğini söyledi.

Öte yandan Diken’in ulaştığı Buğra da haberleri dün duyduğunu belirterek, adaylık durumunun olmadığını söyledi.

Ayşe Buğra kimdir?

Akademisyen, iktisat profesörü ve çevirmen Ayşe Buğra, yazar Tarık Buğra ve oyun yazarı Jale Baysal’ın kızı, iş insanı Osman Kavala’nın eşidir.

Buğra, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu merkezinin kurucu başkanlarındandır.