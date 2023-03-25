İki yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine karar verdi.

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BDDK kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli ‘Ziraat Dinamik Banka’ ismiyle bir dijital bankanın kurulmasına izin verildi.

BDDK ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli ‘Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Bunun haricinde, Hayat Finans Katılım Bankası’na da faaliyet izni verildi.