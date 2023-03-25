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Demirtaş, Erdoğan’ın ‘diploma’sını tiye aldı: ‘Ekonomist’ fakültesini bitirmiş

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasını tiye aldı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasına sahip olup olmadığı sık sık gündeme gelen bir konu. Hatta Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin tutanağının ‘tam kanunsuzluk’ içerdiği gerekçesiyle seçimin yenilenmesi dahi talep edilmişti. Kamuoyuyla bir diploma örneği paylaşılsa da bunun sahte olduğu öne sürülmüştü.


Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığa başvuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğini istemiyse Erdoğan’ın ‘tartışmalı diploması’ tekrar gündeme geldi.

İletişim Başkanı Altun da Hürriyet gazetesi aracılığıyla bazı belgeler paylaştı.

Demirtaş, bunun üzerine peçete üzerine hazırlanmış bir ‘diploma’ paylaştı. ‘Diplomada’ Erdoğan’ın ekonomist olduğunu belirtmesine göndermede bulundu: “Bu şahıs ‘ekonomist’ fakültesini bitirmiş olabilir. (Olmayabilir de ama memleketi bitirdiği kesin.) Marmara Değişik İlimler Üniversitesi.”

Erdoğan’ın ‘mezuniyet belgeleri’ paylaşıldı

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