Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a CHP’li belediyelerin ‘nerede’ olduğunu gösterdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin elindeki belediyelerin deprem bölgesinde olmadığı iddiasını bir örnek üzerinden yalanladı.

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Erdoğan, önceki gün Hatay’ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve yeni devlet hastanelerinin temel atma töreninde CHP’li belediyeleri hedef almıştı.

CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde olmadığını iddia eden Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz burası CHP’li demedik. Biz ne dedik, ‘Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır’ dedik.”

Erdoğan’ın bu sözlerine CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin İskenderun’da inşa ederek teslim ettiği çadır kent üzerinden yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Hangisi devletçilik? ‘Biz burası CHP’li demedik…’ deyip övünmek mi, yaptığı çadır kenti devlete teslim etmek mi? Beylikdüzü Belediyemiz yaptı, devlete teslim ettik. Devlet yeniden devlet olacak, partiler de parti… Parti devleti son bulacak.”