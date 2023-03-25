Deneyimli gazeteci Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti’den aday adayı oldu.
Cemal’e teklifin HDP’den gittiği bildirildi. T24’ün haberine göre Cemal teklifi kabul etti.
HDP, Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girme kararı almıştı.
55 yıllık gazeteci Cemal de, Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan emek ve özgürlük ittifakı protokolünde yer alan Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterilecek.
Emek ve özgürlük ittifakında Yeşil Sol Parti dışında Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yer alıyor.