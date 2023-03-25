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Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğluyla görüştü: Soruşturmayı sonuca vardıracağız

CHP Genel Başkanı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde Yazıcıoğlu’nun oğluyla görüştü.

Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ta seçim çalışmasından dönerken helikopterinin düşmesi sonucu beş kişiyle birlikte ölmüştü. İlk günden beri helikopterin kazayla değil, sabotaj sonucu düştüğü öne sürülüyor.


Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde Fatih Furkan Yazıcıoğlu’yla görüşen Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmanın sonuçlandıracağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız.”

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