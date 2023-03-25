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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Özer duyurdu: Nisanda bir hafta ara tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 17-24 Nisan tarihleri arasında eğitime bir hafta ara verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra okullar tüm ülkede ilk etapta 13 Şubat’a kadar tatil edilmişti. Bu süre daha sonra 20 Şubat’a uzatılmıştı. Deprem bölgesindeki okullarsa daha geç açılmıştı.


Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’daysa eğitim öğretim 27 Mart itibariyle kademeli olarak başlayacak.

Normalde, okullar nisanda bir hafta ara tatile girecekti.

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Özer, deprem nedeniyle eğitime verilen aranın nisandaki ara tatili etkilemeyeceğini söyledi.

Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını ve öğretmenlerin ara tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

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