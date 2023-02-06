Türkiye genelinde okullar bir hafta tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde tüm okulların 13 Şubat’a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sonrasında Kahramanmaraş Elbistan’da saat 13:24’te 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.

AFAD’ın saat 16:30’da açıkladığına göre can kaybı 1121’e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden dolayı Türkiye genelinde tüm okulların bir hafta (13 Şubat’a kadar) tatil edildiğini duyurdu.