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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye genelinde okullar bir hafta tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde tüm okulların 13 Şubat’a kadar tatil edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sonrasında Kahramanmaraş Elbistan’da saat 13:24’te 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.


AFAD’ın saat 16:30’da açıkladığına göre can kaybı 1121’e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden dolayı Türkiye genelinde tüm okulların bir hafta (13 Şubat’a kadar) tatil edildiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’sa 7.4 olarak ölçtü.