Akşam Postası / 25 Ekim 2022

Gazetecilere ‘şafak operasyonu’: 10 kişi gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Ankara bürosuna baskın düzenlendi.
11 gazeteci, ‘halkı kin ve nefrete sevk edici’ haberlerden gözaltına alınmış
‘İstek parça’ çalmayan müzisyenin kaburgasını kıran saldırganlar serbest bırakıldı
Bursa’da bir gece kulübünde sahneye çıkan 44 yaşındaki müzisyen Özkan Süslerer’i istedikleri müziği ikinci kez çalmadığı gerekçesiyle öldüresiye döven dokuz kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı itiraz ederek dört kişinin tutuklanmasını istedi.
Üç şarap grubuna büyük zam
Kavaklıdere, Pamukkale ve Doluca grubu şaraplara yüzde 15 ila yüzde 25 zam geldi. Süryani şaraplarındaki zam oranıysa en az yüzde 50.
Bahçeli, AKP’li Ünal’a çattı: Tarifsiz yanlışın pençesinde
Cumhuriyet’in dili, alfabeyi değiştirmesiyle ‘düşünmeyi engellediğini’ iddia eden AKP’li Mahir Ünal’a ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den tepki geldi: “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler.”
Bahçeli’nin AKP’li Ünal’a çıkışı, MHP’li vekilin ‘yüreğine su serpti’: Böyle had bildirilir
Erdoğan’dan pası alan Bahçeli el artırdı: TTB başkanı vatandaşlıktan çıkarılsın
Saray’ın 2023 programı: İki yeni nükleer santral, dijital TL, kur korumalıya kaynak
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023’e ilişkin Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı.
Nebati FT’ye içini döktü: Rusya’dan gelen parayı doğruladı, ‘acılarından’ bahsetti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batılı yetkililerin ‘yaptırım’ uyarılarına karşın Türkiye’nin Rusya’yla ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu belirtti. Nebati, Rusya’nın Türkiye’ye Akkuyu’daki nükleer santralin inşası için kaynak transferi yaptığını da doğruladı.
AB’nin Türkiye’ye ‘Rusya’ ziyaretleri sıklaştı: Kaynağı bilinmeyen paralar da radarda
Banka müdürleri, Kavcıoğlu’nu Nebati’ye ‘şikayet etti’
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün banka genel müdürleriyle bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.
Uluslararası Enerji Ajansı başkanı: Dünya ilk ‘gerçek’ enerji krizini yaşıyor
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarındaki kaynak endişesiyle birlikte petrol üreticilerinin üretimi kısmasının dünyada yaşanan ‘ilk gerçek enerji krizine’ neden olduğunu söyledi.
WhatsApp’ın çökmesi bakan yardımcısını kızdırdı: Hesap sorabilir
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp saat 10:00 sıralarında çökmüştü. Buna sinirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Whatsapp’a yüklendi.
Hedef gösterilip görevden alınan Boğaziçili akademisyene bölümü sahip çıktı
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Yeni Şafak ve Akşam gazetelerinde çıkan ‘haberlerden’ dolayı moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Tolga Sütlü’nün sözleşmesini yenilemeyerek görevinden uzaklaştırmıştı. Bölüm, Sütlü’nün sözleşmesini yenilenmesini talep ettiği bir itiraz dilekçesi yazarak rektörlüğe gönderdi.
Kılıçdaroğlu: Gezi’deki ses Türkiye’nin bayrağıdır
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gezi olayları Türkiye Cumhuriyeti devletinin, vatandaşlarının haksızlık karşısında yükselttikleri bir sestir. Ve bu ses bir bayraktır ve bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağıdır, demokrasi, adalet bayrağıdır. Milyonlarca gencimizin adalet istediği bir bayrak, bir sözdür o” dedi.
Anket: ‘Kılıçdaroğlu kazanır’ diyenlerle ‘Kazanamaz’ diyenler arasında 20 puan fark
Sancar: Aday belirleme çalışmalarına başladık
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanı adayı belirleme mekanizmalarının çalışmalarına başladığını duyurdu.
Akşener, Erdoğan’ın ‘referandum oyunu’nu gördü: Kaybedeceğini anladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin başörtüsüne yasal düzenleme önerisine el yükselterek referandum teklifiyle gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘oyununu gördü’: “Sayın Erdoğan seçimi kaybedeceğini gördü, her bir manevi konuya, somut kavrama iki eliyle sarılıyor.”