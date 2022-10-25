Akşam Postası / 25 Ekim 2022

Gazetecilere ‘şafak operasyonu’: 10 kişi gözaltında

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Ankara bürosuna baskın düzenlendi.

‘İstek parça’ çalmayan müzisyenin kaburgasını kıran saldırganlar serbest bırakıldı

Bursa’da eğlence mekanında darbedilen piyanist yaralandı

Bursa’da bir gece kulübünde sahneye çıkan 44 yaşındaki müzisyen Özkan Süslerer’i istedikleri müziği ikinci kez çalmadığı gerekçesiyle öldüresiye döven dokuz kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı itiraz ederek dört kişinin tutuklanmasını istedi.

Üç şarap grubuna büyük zam

Kavaklıdere, Pamukkale ve Doluca grubu şaraplara yüzde 15 ila yüzde 25 zam geldi. Süryani şaraplarındaki zam oranıysa en az yüzde 50.

Bahçeli, AKP’li Ünal’a çattı: Tarifsiz yanlışın pençesinde

Cumhuriyet’in dili, alfabeyi değiştirmesiyle ‘düşünmeyi engellediğini’ iddia eden AKP’li Mahir Ünal’a ittifak ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli’den tepki geldi: “Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, tarifsiz, tarihsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler.”

Saray’ın 2023 programı: İki yeni nükleer santral, dijital TL, kur korumalıya kaynak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023’e ilişkin Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı.

Nebati FT’ye içini döktü: Rusya’dan gelen parayı doğruladı, ‘acılarından’ bahsetti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batılı yetkililerin ‘yaptırım’ uyarılarına karşın Türkiye’nin Rusya’yla ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu belirtti. Nebati, Rusya’nın Türkiye’ye Akkuyu’daki nükleer santralin inşası için kaynak transferi yaptığını da doğruladı.

Banka müdürleri, Kavcıoğlu’nu Nebati’ye ‘şikayet etti’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün banka genel müdürleriyle bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı başkanı: Dünya ilk ‘gerçek’ enerji krizini yaşıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarındaki kaynak endişesiyle birlikte petrol üreticilerinin üretimi kısmasının dünyada yaşanan ‘ilk gerçek enerji krizine’ neden olduğunu söyledi.

WhatsApp’ın çökmesi bakan yardımcısını kızdırdı: Hesap sorabilir

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp saat 10:00 sıralarında çökmüştü. Buna sinirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Whatsapp’a yüklendi.

Hedef gösterilip görevden alınan Boğaziçili akademisyene bölümü sahip çıktı

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Yeni Şafak ve Akşam gazetelerinde çıkan ‘haberlerden’ dolayı moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Tolga Sütlü’nün sözleşmesini yenilemeyerek görevinden uzaklaştırmıştı. Bölüm, Sütlü’nün sözleşmesini yenilenmesini talep ettiği bir itiraz dilekçesi yazarak rektörlüğe gönderdi.

Kılıçdaroğlu: Gezi’deki ses Türkiye’nin bayrağıdır

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gezi olayları Türkiye Cumhuriyeti devletinin, vatandaşlarının haksızlık karşısında yükselttikleri bir sestir. Ve bu ses bir bayraktır ve bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağıdır, demokrasi, adalet bayrağıdır. Milyonlarca gencimizin adalet istediği bir bayrak, bir sözdür o” dedi.

Sancar: Aday belirleme çalışmalarına başladık

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanı adayı belirleme mekanizmalarının çalışmalarına başladığını duyurdu.

Akşener, Erdoğan’ın ‘referandum oyunu’nu gördü: Kaybedeceğini anladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin başörtüsüne yasal düzenleme önerisine el yükselterek referandum teklifiyle gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘oyununu gördü’: “Sayın Erdoğan seçimi kaybedeceğini gördü, her bir manevi konuya, somut kavrama iki eliyle sarılıyor.”