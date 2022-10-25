Akşener, Erdoğan’ın ‘referandum oyunu’nu gördü: Kaybedeceğini anladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin başörtüsüne yasal düzenleme önerisine el yükselterek referandum teklifiyle gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘oyununu gördü’: “Sayın Erdoğan seçimi kaybedeceğini gördü, her bir manevi konuya, somut kavrama iki eliyle sarılıyor.”

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Kılıçdaroğlu, bu ay başında, ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Erdoğan ülkede böyle bir sorunun bulunmadığını savunarak, muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti. Bunun üzerine CHP liderinden ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti. Erdoğan, sonrasında düzenlemeye aileyi ve LGBTİ+’yı da ekleyeceklerini söylemiş, Kılıçdaroğlu’na “Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim” demişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Macaristan başbakanı Viktor Orban gibi seçimi LGBTİ+ karşıtlığı üzerinden bir referanduma dönüştürme amacının olduğunu belirterek reddetmişti.

Akşener, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuştu.

Akşener, Erdoğan’ın referandum çıkışıyla ilgili şunları söyledi: “Sayın Erdoğan seçimi kaybedeceğini gördü, her bir manevi konuya, somut kavrama iki eliyle sarılıyor. Seçime kalmış yedi-sekiz ay. Böyle bir durumda anayasalar vaattir. Seçime giderken bunları söylersiniz, kazandıktan sonra da bu vaadi yerine getirirsiniz. 2010’da aklına gelmemiş Sayın Erdoğan’ın, 2017’de de aklına gelmemiş, şu anda aklına geldi. Derhal seçim kararı alsınlar, bu vaatle gitsinler, seçimi kazanırlarsa yerine getirirler. Bizim bakış açımız bu.”

Sosyal konut projesinde eşini kaybetmiş kadınlara ev desteği verileceği açıklanmış ama destek almak için ’18 yaşının altında üç çocuğa sahip olma’ şartı koyulmuştu. Akşener bununla ilgili şöyle konuştu: “Mantık doğru 300 bin lira ev. Ama üç çocuk yanlış. Bir ya da iki çocuklu olan kadınlara neden yok. Burada bir dümen var. Demek ki üç çocuklu kadınların sayısı az. Talimatları var. Vay patronun sözü yere düşmesin. derseniz siz çok büyük ayrımcılık olur.”

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı

Akşener, CHP liderinin başörtüsü çıkışına ilişkin şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü tutumuna söyleyecek bir sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu bir helalleşme yolculuğuna çıktı. Orada da büyük saygım var. Başörtüsü çözülmüş bir konu. Yani bunun hukuki bir alt yapısının olması, olmaması meselesi değildi. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Ben saygı duyuyorum elbette sayın Kılıçdaroğlu’nun bu tavrına ama bugün neyi tartışıyoruz? Anayasaya koyulmayı, başörtüsü içinden yeni bir kavgayı tartışıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu.”

Transferler

Partisine katılımlara da değinen Akşener şöyle devam etti: “Bu partinin büyümesi lazım. Biz kurumsallaştırmaya, kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli insanlar var. Partimizde değerlendirmeleri için görüşmeler yapıyorum ben. Bir kısmı aktif olarak yer alıyor, bir kısmı bilgi ve birikimlerini projeler bazında, bilgi iletimi bazında, benim yaptığım çalışmalara katkı çerçevesinde dile getiriyorlar. Böyle bir çalışma biçimimiz var. Bu görüşmelerimize devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın partimize kattıkları güçle kuvvetlenerek yolumuza devam ediyoruz.”

Akşener, Küçükkaya’nın “Başka kimler katılacak” sorusunaysa “Bakacağız duruma, olmaz mı” dedi.

Yerli otomobil töreni

AKP’nin yerli otomobil TOGG’in törenine davetiyle ilgili şunları söyledi: “Davet yeni geldi. Önceden planlanmış bir programım var ama biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir arkadaşımızı oraya göndeririz parti olarak. Siyasi İşler Başkanımız Ankara Milletvekilimiz sayın Koray Aydın’ı görevlendirdik. O gidecek.”