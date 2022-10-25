Nebati FT’ye içini döktü: Rusya’dan gelen parayı doğruladı, ‘acılarından’ bahsetti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batılı yetkililerin ‘yaptırım’ uyarılarına karşın Türkiye’nin Rusya’yla ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu belirtti. Nebati, Rusya’nın Türkiye’ye Akkuyu’daki nükleer santralin inşası için kaynak transferi yaptığını da doğruladı.

Türkiye’deki vatandaşların ‘acılı bir dönem’ geçirdiğini belirten Nebati, yurt dışı seyahatlerindeki harcamalarını kısıtladığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD, TOBB ve MÜSİAD’a nisanda bununla ilgili bir mektup gittiği ortaya çıkmıştı. Mektubun hükümet yetkilileriyle de paylaşıldığı bildirilmişti. İş dünyasından da konuyla ilgili ‘endişe verici’ açıklamaları gelmişti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bugüne kadar kayda değer bir açıklama gelmezken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptırım uyarısını görmezden gelerek, “Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır” demişti.

Geçen haftalarda ABD Hazine Bakanlığı’ndan yetkililer, TOBB ve DEİK’i ziyaret ederek Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili yüz yüze görüştü. Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili ziyaretleri de sıklaştı.

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times’a (FT) konuşan Nebati, yaptırım uyarılarına rağmen Ankara’nın Rusya’yla olan ekonomik bağlarını ‘iyi komşuluk ilişkileri’ olarak savunarak bunun ‘yasal’ olduğunu söyledi.

Nebati, ‘içerideki ve dışarıdaki’ muhalefet güçlerinin ülkenin Rusya’yla mali bağları hakkında kasıtlı olarak soru işaretleri uyandırdığını iddia etti: “Türkiye, uluslararası finansal sistem içerisinde çok dikkatli hareket eden bir ülkedir. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollarla yapılıyor.”

Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk sekiz ayındaki net hata noksan 28,3 milyar dolar oldu. Bu bir rekor.

Konuyla ilgili olarak Nebati, henüz hesaplara dahil edilmemiş turizm gelirlerinin bunun önemli bir bileşeni olduğuna inandığını söyledi. Nebati, bu girişlerin bir kısmının Batı yaptırımları nedeniyle finansal sistemi kullanamadığı için nakit ödemeyi seçen Ruslardan geldiğini belirtti.

Ruslar bu yıl Türkiye’nin en büyük ikinci yabancı ziyaretçi grubunu oluşturmuştu.

Diğer yandan Nebati, Türkiye’nin Rusya, Ukrayna, Suriye ve Irak dahil ‘savaşla çevrili’ konumda olmasını da bu girişlere kaynak olarak gösterdi.

Bir diğer kaynak olarak Türk şirketlerin yurt dışındaki paralarını Türkiye’ye getirmelerini ileri süren Nebati, bunların meşru bir şekilde gerçekleştiğini belirterek girişlerin devam edeceğini tahmininde bulundu.

Rusya’dan gelen parayı kabul etti

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı gazla ilgili olarak Gazprom’dan ödemelerin ertelenmesini ve iskonto talep ettiğini belirten Nebati, iki konuda da iyi haberler beklediklerini söyledi.

Ayrıca Nebati, söyleşide Rusya’nın Türkiye’ye Akkuyu’daki nükleer santralin inşası için kaynak transferi yaptığını da doğruladı. Söz konusu kaynağın miktarıyla ilgili bilgi verilmese de uzmanlar bunun en az 5 milyar dolar olduğunu söylüyor.

Nebati ayrıca, birçok vatandaşın acılı bir süreçten geçtiğini kabul ederken, kendisinin de yurt dışı seyahatlerde harcamaları kısmak zorunda kaldığını, hükümetin asgari ücret zamları dahil sosyal transferlerle acıyı sınırlamaya çalıştığını söyledi.

Ekonomi dümenine geçtiğinden beri TL’deki kayıp ve enflasyonun rekor kırdığı halde Bakan Nebati, 10 yıl önceki Türkiye’nin durumunu da beğenmedi. Nebati, güçlü lira, yüksek dış borç, büyük miktarda ithalat, düşük yerli üretim ve ‘ülke dışına servet transferleri’ nedeniyle on yıl önce görünür olan zenginliğin aslında ‘sanal bir zenginlik’ olduğunu söyledi.

Birçok vatandaşın ekonomideki sıkıntılar nedeniyle ‘acılı bir dönem’ geçirdiğini kabul eden Nebati kendisinin de yurtdışı seyahatlerindeki harcamalarını sınırlamak zorunda kaldığını söyledi.