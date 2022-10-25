WhatsApp’ın çökmesi bakan yardımcısını kızdırdı: Hesap sorabilir

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp saat 10:00 sıralarında çökmüştü. Buna sinirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Whatsapp’a yüklendi.

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Facebook ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün sabah saatlerinde çökmüştü.

Sayan, bunun üzerine şunları söyledi: “WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz.”

Meta’dansa şu açıklama geldi: “Bazı kişilerin şu an mesaj göndermekte zorlandığının farkındayız ve WhatsApp’ı herkes için yeniden kullanıma açmak için çabalıyoruz.”