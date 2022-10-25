WhatsApp çöktü: Mesajlar iletilemiyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp saat 10.00 sıralarında çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini belirtirken, WhatsApp Web’e de giriş yapılamıyor.

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Facebook ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün sabah saatlerinde çöktü.

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyururken, konuya ilişkin şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini açıkladı.

WhatsApp Web’e girmeye çalışan kullanıcılar ise bağlanamadı.