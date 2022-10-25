Saray’ın 2023 programı: İki yeni nükleer santral, dijital TL, kur korumalıya kaynak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023’e ilişkin Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı.

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Programdan öne çıkan bazı planlar şöyle:

* Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek; kurlarda sağlıksız fiyat oluşumu, aşırı oynaklık durumunda istikrarın sağlanması için gerekli adımlar atılacak.

* Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebiyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

İki nükleer santral daha

* Akkuyu dışında iki nükleer güç santralinin kurulmasına yönelik saha seçimi, yer lisansı, teknoloji sahibi şirket veya ülkelerle işbirliği konularında çalışmalar sürecek.

* Kamu iktisadi teşkilatların (KİT) ve özelleştirme portföyünde izlenen kuruluşların 2023’te 97,2 milyar TL finansman açığı vermesi planlandı.

* KİT’lerin 2023’te 163,4 milyar TL sabit sermaye yatırımı yapması hedefleniyor.

* BOTAŞ ve TEİAŞ yatırımlarının finansmanının bir kısmını dış proje kredilerinden karşılayacak.

* BES’teki katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebiyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

* Bazı ülkelerle karşılıklı finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri dahil milli para cinsi işlemlere başlanması, TL varlıklara yatırım yapılması, milli kredi kartlarının kabulü girişiminlerinde bulunulacak.

Yenilenen swap

* Merkez Bankası ile Çin’in merkez bankası arasında yenilenen swap kapsamında firmalara yuan cinsi reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamar Türkiye’yle ticari ilişkileri yoğun ülkelere yayılacak.

* Bazı ülkelerle finansal işlemlerin milli para birimiyle gerçekleştirilmesi bankalar arası işbirliği girişiminlerinde bulunulacak.

* 2023’te uygulaması devam edecek kur korumalı mevduat sistemi için 25 milyar TL kaynak ayrıldı.

Dijital TL

* Dijital TL’nin ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.

* 2023’te özelleştirme fonunun 10 milyar TL tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor.

* 2022’de özelleştirme uygulamaları sonucunda özelleştirme fonuna 6 milyar TL nakit girişi olması bekleniyor.

* İşsizlik Sigortası Fonu’nda 2022 sonunda 118,3 milyar TL tutarla GSYH’nin yüzde 0,9’u seviyesinde fon varlığı öngörülüyor.

* İşsizlik Sigortası Fonu’nda 2023 sonunda 135 milyar TL ile GSYH’nin yüzde 0,7’si seviyesinde fon varlığı öngörülüyor.

* 2023’te 50 milyar dolar turizm geliri 51 milyon yabancı ziyaretçi hedefleniyor.