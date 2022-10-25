Güneş tutulması başladı

Türkiye’de parçalı Güneş tutulması, 12:40 itibariyle gözlemlenmeye başladı. Tutulma üç saat sürecek.

Güneş tutulması, Ay’ın dünya çevresindeki hareketi sırasında Güneş ışığını engellemesiyle meydana geliyor. Başka bir deyişle, Ay’ın gölgesi dünya yüzeyine düşüyor. Bunların çeşitleri var ve tutulmalar Ay’ın ne kadarlık gölgesinin dünyaya düşeceğine göre farklılık gösteriyor.

Parçalı Güneş tutulması da bunlardan yalnızca biri.

Türkiye saatiyle 12:40 – 15:05 arasında meydana gelecek olan bugünkü tutulma en çok saat 13:50’de belirginleşecek.