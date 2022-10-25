Sancar: Aday belirleme çalışmalarına başladık

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanı adayı belirleme mekanizmalarının çalışmalarına başladığını duyurdu.

Sancar, seçilecek cumhurbaşkanının amacının sadece ülkeyi parlamenter sisteme geçirmek değil, yerel demokrasiyle pekiştirilmiş güçlü bir demokrasiyi getirmek olduğunu da söyledi. Bu kriterlerin sağlanmaması durumunda kendi adaylarıyla seçime gideceklerini anlattı.

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HDP’nin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Sancar, konuşmasına Gezi davası tutuklularının isimleri tek tek sayarak başladı.

Sancar ortak aday fikrine açık olduklarını, ama bunun için ilkeler üzerinden müzakere edilmesi gerekliliğini kaydetti.

Sancar’ın konuşması sırasında, Gezi tutuklusu Can Atalay, HDP’nin grup toplantısını telefondan dinledi. Bu sırada salonda bulunanlar alkışlarken, Sancar “Sevgili Can bu alkışlar sana” ifadelerini kullandı.

‘Şapkadan tavşan çıkaramadı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretini değerlendiren ve çocuk sayılarına ilişkin sözlerine tepki gösteren Sancar, Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkaramadığını söyledi. Sancar, Erdoğan’ın kendisinin ve Selahattin Demirtaş’ın kökenleri üzerine sözler söylemesine de tepki gösterdi.

Diyarbakır Cezaevi’nin müze yapılacak olmasını da değerlendirerek “Gültan Kışanak 5 Nolu’da işkencelere direndi. Siz şimdi orayı kapatıyorsunuz, ama ülkenin her yanına yeni 5 Nolu cezaevleri yapıyorsunuz” dedi.

Sancar, sabah saatlerinde gözaltına alınan 11 gazeteciye değindi ve tepki gösterdi. Gazetecilerin ters kelepçe ve silah doğrultularak gözaltına alındığını belirten Sancar, “Hiçbir darbeci zihniyet ve yönetim başarılı olamamıştır. Sadece tahribatlar yaratarak çekip gitmiştir. Bu iktidar da böyle olacak” dedi.

‘Korku yaşatıyoruz’

HDP’nin güçlü ittifakla gerçek alternatif çabasında olduğunu belirten Sancar, seçimlere ilişkin tartışmaların merkezinde partilerinin olduğunu söyledi. Partilerinin iktidara korku yaşattığını ve spekülasyonlar yapıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bazı çevreler bizim ne dediğimize bakmak yerine falcılığa soyunmuş durumdalar. Kâh hangi adayı destekleyeceğim kâh adaylar için kehanette bulunuyorlar. Uzun süre bu tutumuzu anlattık, baktık ki anlamıyorlar yazılı bir belge hazırladık. Eylül 2021’de paylaştığımız belgede de stratejimiz açık bir şekilde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesi HDP seçmenin ülkenin geleceğini belirleyecek olması nedeni ile son derece önemlidir dedik. İsimler yerine ilkelerin tartışılmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz dedik. Doğrudan diyalog ve açık müzakereyle cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday fikrine açığız.”

İlkelerde uzlaşılmazsa HDP kendi adayını çıkarır

Sancar, ilkeler üzerinden yürütülecek müzakerelerde bir gelişme olmaması halinde kendi adaylarıyla seçime girmelerinin hakları olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında ortak adayda olması gereken nitelikleri sıralayan Sancar, çalışmaları yürütmek üzere kurulan kurulun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. HDP’nin ayrıca tartışmayı tabana indireceğini ve halkla paylaşacağını belirtti. Sancar ayrıca kendi adaylarını çıkarma çalışmalarını da tabanla birlikte yürüteceklerini, “Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmalarımız açık ve şeffaf biçimde çalışmalarına başlamıştır” sözleriyle vurguladı.