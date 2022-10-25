Üç şarap grubuna büyük zam

Kavaklıdere, Pamukkale ve Doluca grubu şaraplara yüzde 15 ila yüzde 25 zam geldi. Süryani şaraplarındaki zam oranıysa en az yüzde 50.

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Daha önce fiyatları duyurduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ceza kesilen ve tekel bayileri platformu sözcüsü olarak bilinen Özgür Aybaş da isim vermeden bazı ürünlere zam geldiğini duyurdu.

Şarap yerine bu defa ‘üzüm suyu’ tabirini kullanmayı tercih eden Aybaş, Twitter’dan şu mesajları paylaştı: “Üzüm suyundan yapılan fıçılarda olgunlaşıp fermante olan içime hazır hale gelen kırmızı ,beyaz,ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitlerine yüzde 15/25 arası zam güncellemesi geldi.

Bu üzüm suyunun Mardin Midyat bölgesindeki şişelenmiş satışı hazır hali olan Vine (Süryani) ürünlerede yüzde 50-60 oranında yüksek fiyat güncellemesi zammı gelmiştir.”

Diken’in ulaştığı zam listesiyse şöyle: