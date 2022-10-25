Anket: ‘Kılıçdaroğlu kazanır’ diyenlerle ‘Kazanamaz’ diyenler arasında 20 puan fark

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olması halinde kazanıp kazanamayacağı soruldu: Katılımcıların yüzde 37,4’ü ‘Kazanır’ derken, yüzde 57,5’i aksini savundu.

Fotoğraf: Diken/CHP-AA

Bir yıldan az bir zaman kalan seçimlerde zorlu ekonomik şartların etkisiyle yıpranan iktidarın değişebileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Muhalefet, adayını henüz açıklamasa da anketlere göre, muhalefetin ‘temsilcisi’ konumuna gelen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısındaki gücünün arttığı veya iki liderin kafa kafaya geldiği görülüyor.

MetroPOLL’ün 17-20 Eylül arasında 2119 kişiyle düzenlediği ankette katılımcılara “Kılıçdaroğlu, kazanır mı” diye sorduğu ankette şu sonuçlar çıktı:

Kazanır: Yüzde 8,1

Kesinlikle kazanır: Yüzde 29,3

Kazanamaz: Yüzde 45,1

Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 12,4

Cevap yok: Yüzde 5,1

‘Kazanır’ diyenlerin dağılımı

Partilere göre Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını düşünenlerin oranı şöyle:

AKP: Yüzde 6,8

CHP: Yüzde 81,9

İYİ Parti: Yüzde 65

HDP: Yüzde 56,4

MHP: Yüzde 2,9

SP: Yüzde 26,7

DEVA: Yüzde 2,9

Diğer: Yüzde 22,2

Kararsız: Yüzde 18,6

Protesto: Yüzde 20

Cevap yok: Yüzde 28,8

‘Kazanamaz’ diyenlerin dağılımı

Partilere göre Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünenlerin oranıysa şöyle: