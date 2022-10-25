‘İstek parça’ çalmayan müzisyenin kaburgasını kıran saldırganlar serbest bırakıldı

Bursa’da bir gece kulübünde sahneye çıkan 44 yaşındaki müzisyen Özkan Süslerer’i istedikleri müziği ikinci kez çalmadığı gerekçesiyle öldüresiye döven 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı itiraz ederek dört kişinin tutuklanmasını istedi.

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Mudanya ilçesinde bir eğlence mekanında bir grup, sahne alan piyanist Özkan Süslerer’i ikinci kez istedikleri ‘çiftetelli’ parçasını çalmadığı gerekçesiyle öldüresiye dövmüştü.

Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan Süslerer’in tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri de olayla bağlantısı olan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA’nın aktardığına göre soruşturma savcısının mahkeme kararına itiraz edip dört şüphelinin tutuklanmasını istediği öğrenildi.