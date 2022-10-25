Duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

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Vefat haberini duyuran oğlu Ümit Kıvanç, Twitter’dan şunları yazdı: “Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.”

18 Şubat 1925’te İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Kıvanç, Türkiye’nin en uzun süre çalışmış sunucularından. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Üç ay kadar hakimlik yaptı.

BBC, NTV, Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş gibi gazete, televizyon ve dergilerde programcı, yazar ve yönetici olarak çalıştı. Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor’u çıkaran ekip arasındaydı.

Sunuculukta 50’inci yılını 2005’te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, gazeteci, yazar, belgeselci ve müzisyen Ümit Kıvanç’ın babası.