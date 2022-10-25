İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “PKK, bir kadın örgütüdür. Kadın örgütü olmasının temelinde birçok kendi adına sosyoloji, felsefesi de vardır” dedi.

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Dokuz Eylül Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı nedeniyle Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene katılan Soylu, şunları dedi: “PKK, bir kadın örgütüdür. Kadın örgütü olmasının temelinde birçok kendi adına sosyoloji, felsefesi de vardır. Sadece terörle mücadeleyi değil terörizmle mücadeleyi ortaya koyan bir anlayışı sergiledik.

Bunun devam etmesinin sonucudur. PKK’yla ilgili yeni bir iş başlattık. Annelerin, babaların, ailelerin, kardeşlerin üzerinden on binlerce insanla görüşerek… Şu anda Cezayir’den bir PKK’lı teröristi ikna ederek adalete teslim etmek üzere getiriyoruz. 2016’nın başında terör örgütüne katılmış, 2019, 2020 yıllarında Cezayir’e gitmiş. Annesiyle irtibat kurduk ve getirdik. “

‘Türkiye’deki terörist sayısının 120’nin altına düştüğünü söylediğini, ancak bu sayının daha da aşağıya indiğini’ söyleyen Soylu, “İnşallah onu da belli bir rakamdan sonra söylemiş olacağım” dedi.