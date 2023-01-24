Akşam Postası / 24 Ocak 2023

Demirtaş, YSK’ya dilekçe sunacak: Erdoğan’ın adaylığı kanuna aykırı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasının yasaya aykırı olduğunu söyledi.

Ali Koç, Dursun Özbek’i tartışmaya çağırdı: Kim haklı kim haksız ortaya çıksın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i istediği kanalda tartışmaya davet etti.

Sancar: Tonlarca kilit getirseniz kapımızı kapatamazsınız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, grup toplantısında 14 Mayıs’ta düzenleneceği açıklanan seçimlere ilişkin mesajlar verdi: “Bu defa atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek. Atı da Üsküdar’ı da bulamayacaklar” dedi. Sancar, kendi adaylarını çıkarmak konusunda kararlı olduklarını da vurguladı.

Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını paylaştı: Bir istisnamız var

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın borç yapılandırma paketine ilişkin verdiği ‘müjde’nin detaylarını açıkladı.

CHP ve İYİ Parti, başörtüsü teklifiyle ilgili değişiklik taleplerini iletti

CHP ve İYİ Parti, AKP’nin başörtüsü teklifinde değişiklik taleplerini iletti. ‘Başını örtmesi’ ifadesinin ‘başını örtmesi ya da örtmemesi’ diye değiştirilmesi istendi. Önergede LGBTİQ+ karşıtı maddelere değinilmedi.

Bahçeli, Sinan Ateş sorusuna tahammül edemedi: İşine bak

Grup toplantısının ardından Meclis kulisinde gazetecilerin sorularına ‘maruz kalan’ partinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir muhabirin Sinan Ateş cinayetliyle ilgili sorusuna “İşine bak” diye yanıt verdi. Bahçeli’nin yakınındakiler muhabiri iterek oradan uzaklaştırdı.

Habertürk, ‘Annem karne hediyesi et aldı’ haberini geri çekti, muhabir kovuldu

Habertürk ‘Annem karne hediyesi et aldı‘ haberiyle ilgili soruşturma sonucunda muhabirin görevine son verdi. Açıklamada muhabirin çocuğa ‘nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici bir ön konuşma’ yaptığı bildirildi.

Uğur Mumcu ‘unutulmadı’: Daha dün gibi o korkunç gün

30 yıl önce bugün Ankara’daki evinin önünde suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu ‘unutulmadı.’

‘Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım’ ifadesinin ‘sırrı çözüldü’

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, bir televizyon programında ‘kendinden geçerek’, “Tayyip abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diye konuşup sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yediyıldız bunun ‘yerel bir ifade’ olduğunu söyledi.

İsveç’te karikatür yarışması: Kazanan ‘Halkını yiyen Erdoğan’

İsveç’te sosyalist çizgide yayın yapan gazete Flamman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili karikatür yarışması düzenledi. 400’den fazla eserin gönderildiği yarışmada kazanan, ‘Halkını yiyen Erdoğan’ başlıklı karikatür oldu.