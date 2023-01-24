Et haberi bilmecesi: Muhabir suçlamaları reddetti, Habertürk görüntüyü paylaştı

‘Annem karne hediyesi et aldı’ haberi nedeniyle Habertürk TV’den kovulan muhabir Fatmanur Boylu, suçlamaları reddederek kurumuna sitem etti. Habertürk yöneticisi Zülfikar Ali Aydın da buna karşılık görüntünün ham halini paylaştı.

Fatmanur Boylu.

Önceki günlerde paylaşılan ve çok ses getiren haberde bir çocuk, annesinin karne hediyesi olarak kendisine et aldığını söylüyordu. Haberi paylaşan binlerce kişi, bu durumun ülkedeki ekonomik krize çarpıcı bir örnek olduğuna dikkat çekmiş ve halkın alım gücünün düşüşü nedeniyle iktidarı eleştirmişti.

Haber etki yaratınca iktidar medyası ve ‘troller’, ‘yoksulluk kara propagandası’ yapıldığı iddiasıyla Habertürk’ü ve muhabiri hedef aldı. Aynı zamanda kasap ve aileye de ulaşan iktidar medyası, ailenin zengin olduğunu, çocuğun aslında et değil tablet demek istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine Habertürk, haberle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma sonucunda ham kayıtların incelendiği ve muhabirin ‘çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı’ savunularak, muhabirin işine bu nedenle son verildiği duyuruldu.

‘Vicdanım rahat’

Hakkındaki suçlamaları reddeden Boylu ise Twitter’dan paylaştığı açıklamada suçlamaları reddederek, şunları kaydetti:

“Olay aksettirildiği gibi değil. Çocuğun kulağına fısıldadığım iddiaları kesinlikle yalandır. Yaptığımız röportaj çocuğun annesinin yanında ve hatta kasabın duyabileceği şekilde yapılmıştır. Haber kasap dükkanında yapıldığı için de kasap hediye olarak et hediye etti. Gerek şahsım hakkında yalan yanlış röportaj veren şahıslar hakkında, gerekse sosyal medya üzerinden hakaret ve itibar suikastında bulunanlar hakkında gerekli suç duyuruları avukatlarım tarafından yapılmaktadır.”

Habertürk’ten yanıt

Boylu’nun açıklamasını alıntılayan Habertürk Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, “Doğru ve dürüst haber, çalıştığımız kurumun hakkı ve mesleğimizi korumak için… Vicdanımızın sesi ile ham ve gerçek görüntüler… Bakalım ne anlatıyor?” diyerek, görüntünün ham halini paylaştı.

Görüntüde Boylu’nun anneye “Karne hediyesi herhalde bugün et yemeği” dediği, anneninse “Evet” diyerek bunu onayladığı görülüyor.

Görüntünün devamında Boylu’nun çocuğa “Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı” dediği, çocuğunsa bu sözleri kullandığı duyuluyor.

Doğru ve dürüst haber, çalıştığımız kurumun hakkı ve mesleğimizi korumak için… Vicdanımızın sesi ile ham ve gerçek görüntüler… Bakalım ne anlatıyor? https://t.co/NC1q9oLlNx pic.twitter.com/WIC1MYgUkz — Zülfikar Ali Aydın (@ZulfikarAliAydn) January 24, 2023

Aydın’nın paylaştığı görüntüye yanıt veren Boylu, şunları dedi: “Teşekkür ederim paylaşım için. Her şeyin açık şekilde olduğu. Kimsenin kulağına bir şey fısıldamadığım, öncesinde konuştuklarımızı tekrar annesinin hatta kasabın duyacağı şekilde anlattığım ortada. TV haberciliğinde tekrarlamalarını -kayıt altına almak için- yaptığımız görünüyor.”