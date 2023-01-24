Habertürk, ‘Annem karne hediyesi et aldı’ haberini geri çekti, muhabir kovuldu

Habertürk ‘Annem karne hediyesi et aldı‘ haberiyle ilgili soruşturma sonucunda muhabirin görevine son verdi. Açıklamada muhabirin çocuğa ‘nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici bir ön konuşma’ yaptığı bildirildi.

Fotoğraf: Habertürk

Haberde bir çocuk, annesinin karne hediyesi olarak kendisine et aldığını söylüyordu. Haberi paylaşan binlerce kişi, bu durumun ülkedeki ekonomik krize çarpıcı bir örnek olduğuna dikkat çekmiş ve halkın alım gücünün düşüşü nedeniyle iktidarı eleştirmişti.

Haber etki yaratınca iktidar medyası ve ‘troller’, ‘yoksulluk kara propagandası’ yapıldığını iddiasıyla Habertürk’ü ve muhabiri hedef aldı. Aynı zamanda kasap ve aileye de ulaşan iktidar medyası, ailenin zengin olduğunu, çocuğun aslında et değil tablet demek istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine Habertürk, haberle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma sonucunda ham kayıtların incelendiği ve muhabirin ‘çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı’ bildirildi.

Haberin düzeltildiği açıklanırken, muhabirin işine son verildi.

‘Yönlendirme tespit edildi’

Açıklama şöyle:

”Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.

Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk’ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır.

Muhabirin işine son verildi

Habertürk’ün yayın ilkelerinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, verdiği haberin doğruluk ve dürüstlük açısından sarsılmaz bir güven ve inanç içerisinde olmasıdır. Bu güveni sarsacak ihmal veya kasta herhangi bir tolerans gösterilmesi de mümkün değildir. Esasen bu husus dürüst yayıncılığın da evrensel ilkesidir.

Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.

‘Haberi düzeltiyoruz’

Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz.

Tespit edildiği anda hatalarını açıkça kabul etmek, doğruyu söylemek ve gerektiğinde haberin mağdurundan özür dilemek de dürüst gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir.

Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”