Erdoğan ‘Muz lüks olmaktan çıktı’ diye övünmüştü: Et, karne hediyesine dönüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muz lüks olmaktan çıktı” diye övünürken, bir çocuğun “Annem karne hediyesi olarak et aldı” demesi büyük tepki çekti.

Görsel: Habertürk TV

Erdoğan, önceki haftalarda Antalya’da partisinin kadın kolları teşkilatı tarafından düzenlenen programda muzun artık sofraların lüksü olmaktan çıktığını savunarak övünmüştü.

Erdoğan’ın bu açıklamasına karşı ülkede ekonomik krizin derinleştiği, temel gıdaların dahi alınamayacak fiyatlara çıktığı itirazları yükselmişti.

Bu gıdaların başında et ve süt geliyor. Çoğu vatandaş, fiyatının fahiş artışından dolayı artık evine et alamadığından şikayet ederken, buna dair çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı.

Habertürk TV ekranlarında Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı planlamasına dair haberinde bir çocuğun sözleri dikkat çekti. Haberde karne alan bir çocuk “Annem karne hediyesi et aldı” dedi.

Muhabir bunun üzerine çocuğu tebrik ederken kasapsa, “Karne hediyesi, kasap abisinden üç kalem pirzola” diyerek eti çocuğa uzattı.

Etin karne hediyesine dönüştüğüne dair bu görüntü, sosyal medyada büyük tepkilerin oluşmasına neden oldu. O tepkilerden bazıları şöyle:

"Annem karne hediyesi olarak et aldı" diyor canım çocuk. "Karne hediyesi olarak et almak…" İşte 20 yılda yarattıkları yeni Türkiye. pic.twitter.com/OXmeXsCdUL — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) January 20, 2023

Bu ülkenin çocuklarına eti anca karne hediyesi olarak reva gören bu düzen yıkılacak. Çocuklardan çalıp kendi cebine koyan kim varsa altında kalacak. https://t.co/0BD4tDeuKb — Sera Kadıgil (@serakadigil) January 20, 2023

20 yılın sonunda öğrencilerin karne hediyesi et oldu. Çocuğumuzun sözleri altında ezildik! Söz veriyoruz iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, her çocuk mutlaka et yiyecek. pic.twitter.com/7xzWMs6A7M — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 20, 2023

Ülkeyi yönetenler saraylarında "Kornişona sarılı dana rozbifleri", "Pataşur içinde Çerkez tavuklarını", "Zencefilli somonlu suşileri" mideye indirirken; Annelerimiz evlerinde çocuklarına karne hediyesi diye "et" alıyor.

Milletimiz sandıkta bu düzene "Artık yeter!" diyecek. pic.twitter.com/QeZWh8vkqF — Faik Öztrak (@faikoztrak) January 20, 2023