Erdoğan ‘Muz lüks olmaktan çıktı’ diye övünmüştü: Et, karne hediyesine dönüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muz lüks olmaktan çıktı” diye övünürken, bir çocuğun “Annem karne hediyesi olarak et aldı” demesi büyük tepki çekti.
Erdoğan, önceki haftalarda Antalya’da partisinin kadın kolları teşkilatı tarafından düzenlenen programda muzun artık sofraların lüksü olmaktan çıktığını savunarak övünmüştü.
Erdoğan’ın bu açıklamasına karşı ülkede ekonomik krizin derinleştiği, temel gıdaların dahi alınamayacak fiyatlara çıktığı itirazları yükselmişti.
Bu gıdaların başında et ve süt geliyor. Çoğu vatandaş, fiyatının fahiş artışından dolayı artık evine et alamadığından şikayet ederken, buna dair çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı.
Habertürk TV ekranlarında Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı planlamasına dair haberinde bir çocuğun sözleri dikkat çekti. Haberde karne alan bir çocuk “Annem karne hediyesi et aldı” dedi.
Muhabir bunun üzerine çocuğu tebrik ederken kasapsa, “Karne hediyesi, kasap abisinden üç kalem pirzola” diyerek eti çocuğa uzattı.
Etin karne hediyesine dönüştüğüne dair bu görüntü, sosyal medyada büyük tepkilerin oluşmasına neden oldu. O tepkilerden bazıları şöyle: