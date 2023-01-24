Sancar: Tonlarca kilit getirseniz kapımızı kapatamazsınız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, grup toplantısında 14 Mayıs’ta düzenleneceği açıklanan seçimlere ilişkin mesajlar verdi: “Bu defa atı alan Üsküdar’ı geçemeyecek. Atı da Üsküdar’ı da bulamayacaklar” dedi. Sancar, kendi adaylarını çıkarmak konusunda kararlı olduklarını da vurguladı.

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HDP’nin grup toplantısına emek ve özgürlük ittifakında yer alan partilerin yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Grup toplantısında yer alan isimlerin anons edilmesinin ardından konuşan Sancar, seçim için hazır olduklarını söyledi. Sancar, “Seçim kararının açıklandığı an cumhurbaşkanının görevden affını istediği an olacaktır” dedi.

Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) tehdit ettiğini söyledi. İktidarın kurtuluşu hukuksuzlukta bulduğunu söyleyen Sancar, Bahçeli’nin AYM’ye “Kararı reddetmezseniz hainsiniz” dediğini dile getirdi. Açıklamaların yalnızca Bahçeli’nin değil, iktidarın da açıklamaları olduğunu söyleyerek “İktidar sözcüleri bir laf etsinler. Muhalefete de sesleniyoruz, bu zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsınız” dedi.

HDP’nin anahtar parti olduğunu dile getirerek, Bahçeli’nin “HDP’nin kapısına kilit vurulsun” çağrısına, “Tonlarca kilit getirseniz kapımızı kapatamazsınız” dedi.

‘Bu, rejimi oylama seçimi olacak’

Sancar açıklamasında özetle şunları kaydetti:

*Bu seçim bir rejimi oylama seçimi olacaktır.

*Cumhur ittifakı, sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyorlar. Kampanyalarını seçim değil bir savaş kampanyası gibi yürütüyorlar. Çünkü korkuları büyük. Çünkü kaybederlerse sonucun ne olacağını hepimizden çok daha iyi biliyorlar.

*Durmadan vergi affı getiriyorlar. Kendi yandaşlarını kurtarmaktır dertleri, KYK borçlusu milyonlarca genç var, faizler silindi yalanı yatsıya bile yetişmedi. Milyonlarca genç halen binlerce lira ana para ve faiz altında ezilmektedir.

*Emekliden emekçiden dar gelirliden yoksullardan EYT’lilerden esirgenen kaynaklar nereye gidiyor biliyoruz, işte bu düzenin yalan ve kara propagandasına harcanıyor. Bu iktidar savaş politikalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.

‘Muhalefete sesleniyoruz’

*Muhalefet partilerine de sesleniyoruz, bu kadar açık anayasa ihlalleri bu zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsınız. Sessiz kaldığınız her zorbalığın pratiği eninde sonunda ülkeye egemen kılınmak istenen sistemin bir aynasıdır. O aynayı hep birlikte görelim, bu planları hep birlikte bozalım.

*Türkiye halklarına iki bloğa mahkum olmadıklarını söylüyoruz. Türkiye halklarına iki bloğa mahkum olmadıklarını söylüyoruz ve seçeneği ortaya koyuyoruz. Yeni yaşamı özgürlükten eşitlikten demokrasiden yana olan genç ve dinamik bir siyaseti inşa ediyoruz. Tüm toplumu da ne statüko ne restorasyon denklemine mahkum bırakacağız! Böyle bir mecburiyet yoktur çünkü bizler varız, üçüncü yol var.