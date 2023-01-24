MHP, soru sormayı gazetecilikle bağdaştıramadı

MHP, öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş hakkında partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’ye soru sorulmasını gazetecilikle bağdaştıramadı.

Sinan Ateş cinayetinde soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı.

MHP’nin Meclis grup toplantısı sonrası kuliste mikrofon uzatılan Bahçeli, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş hakkındaki sorusuna, “İşine bak, hadi, işine bak” diye çıkışmıştı.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Twitter’dan paylaştığı mesajlarında Yazıcıoğlu’nun ‘ajan provokatör’ olarak hareket ettiğini ve yaptığının gazetecilikte bağdaşmadığını söyledi.

Özdemir’in paylaşımları şöyle:

* Sayın genel başkanımızın grup toplantımızın sonrasında, kendilerine soru sorma bahanesi ile gazeteci kimliğinden öte ‘ajan provokatör’ edasıyla hareket eden şahsın tutumu basın meslek ilkeleri ve ahlakıyla bağdaşamaz. Bu şahsın yaptığı da gazetecilik değildir.

* Aynı şahsın, Can Dündar gibi Türkiye karşıtı bir isimle olan bağının yanısıra yabancı bir basın kuruluşu olan ve ABD’nin propaganda araçlarının başında gelen VOA’daki ‘sürekli’ görevi, asıl niyetini açık etmiştir.

* Sayın genel başkanımız, partimizi takip eden saygıdeğer muhabir arkadaşlarımızla samimice güne ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken bunu sabote eden malum ve meşum şahıs, mensubu bulunduğu çevrelerin Türkiye ve MHP hazımsızlığını göstermekten başka bir şey yapmamıştır.