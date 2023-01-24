Üçlü NATO zirvesi ertelendi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Şubatta planlanan üçlü mekanizma toplantısı ertelendi.

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İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran’ı yakmıştı.

Türkiye’den sert tepkiler yükselmeye devam ederken TRT’nin diplomatik kaynaklardan aktardığı habere göre, Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın planladığı üçlü NATO zirvesi ileri bir tarihe ertelendi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin onayına ihtiyacı var.