DEVA Partisi, HDP ve ortak liste iddialarını yalanladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, HDP’nin kapatılması halinde partilerinin listelerinden seçime gireceğine ilişkin iddiaları yalanladı. Ekmen ayrıca DEVA Partisi’nin logosuyla seçimlere girmeyeceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığını belirtti.

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MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Tele1 ve Halk TV’de katıldığı programlarda HDP’nin kapatılması halinde DEVA Partisi çatısı altında seçimlere gireceğine ilişkin bir bilgi paylaşmıştı. Kulat, “DEVA Partisi de yüzde yedi meselesini çok rahat bir şekilde HDP ile birlikte aşma gibi bir zorunluluğun getirdiği bir beraberlik de gündeme gelebilir” demişti.

Diken’e konuşan Ekmen, HDP ve DEVA Partisi arasında bu konuda görüşme olmadığını açıkladı. Ekmen, konunun sık sık gündeme getirilmesine anlam veremediğini belirterek, şunları kaydetti: “HDP Türkiye siyasi hayatında olmasına önem verdiğimiz bir parti. Kendileri ile düzenli iletişimimiz bulunmakla birlikte hiçbir görüşmede partinin kapatılması halinde, partimizin listelerinden seçime girilmesi gündeme gelmemiştir. Sık sık bunların dile getirilmesine anlam veremiyoruz, zira böyle bir gündem yok.”

Ekmen ayrıca DEVA Partisi’nin belli bölgelerde seçimlere kendi logosuyla girme kararından vazgeçtiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ekmen 41 veya daha fazla ilde partilerinin kendi logosu ve listesiyle seçimlere gireceğini şöyle anlattı:

“DEVA Partisi olarak daha önce de açıkladığımız gibi seçimlere kendi logomuz ile gireceğiz. Logo ile greceğimiz il sayısı 41 idi, daha fazla da olabilir. Ancak bu kararımız güncelliğini koruyor. Geri kalan seçim bölgelerinde ise hakkaniyetli bir dağılım ile ortak liste ile girilebilir. Bu konuda kurulan komisyon çalışmalarına başlarken, henüz somut bir veri yok. Fakat daha önce aldığımız belli bölgelerde kendi logomuz ile seçimlere girme kararımız güncelliğini koruyor.”