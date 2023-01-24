Boğaziçi Üniversitesi’nde beden eğitimi bölümü başkanlığına hukuk hocası atandı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışan bir akademisyen, ‘kayyım rektör’ Naci İnci tarafından beden eğitimi bölümü başkanlığına vekaleten atandı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde alan dışı atamalar devam ederken okul yönetimine yakın kişiler birden fazla göreve getiriliyor.

Örneğin ‘kayyım rektör’ Naci İnci aynı zamanda hukuk fakültesi dekan vekili ve fizik bölümü öğretim üyesi. Fazıl Önder Sönmez rektör yardımcısı, mühendislik fakültesi dekan vekili, makine mühendisliği öğretim üyesi ve birçok komisyonda üye. Diğer rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu’nun iletişim fakültesi dekan vekilliği, endüstri mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler koordinatörü gibi birçok görevi var. Hukuk fakültesi öğretim üyesi İlhami Öztürk gelir gelmez sosyal bilimler enstitüsü müdürü yapılarak senatoya alınmıştı. İktisadi ve idari bilimler fakültesinin ‘kayyım dekanı’ Murat Önder de çeşitli zamanlarda fakültedeki üç bölümün başkanlıklarını yürütmüştü.

Bu tarz görevlendirmelere bir yenisi eklendi.

Diken’in edindiği belgeye göre doktor öğretim üyesi Harun Muratoğulları‘nın beden eğitimi bölüm başkanlığını vekaleten yürütmesi ‘uygun’ görüldü. Naci İnci imzalı belge 23 Ocak 2023 tarihli.

Muratoğulları, tepeden inme bir şekilde kurulan ve ilk kez bu sene öğrenci alan hukuk fakültesinde öğretim üyesi. Yani hukuk hocası, beden eğitimi bölüm başkanlığını yürütecek.

Boğaziçi Üniversitesi personel rehberinden bir görüntü

Boğaziçi Üniversitesi, beden eğitimi bölümüne üniversiteye giriş sınavıyla öğrenci almasa da öğrenciler, bu bölümden futsal, tenis, badminton, fitness ve çeşitli spor dallarıyla ilgili dersler alabiliyor.