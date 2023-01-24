İsveç’te karikatür yarışması: Kazanan ‘Halkını yiyen Erdoğan’

İsveç’te sosyalist çizgide yayın yapan gazete Flamman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili karikatür yarışması düzenledi. 400’den fazla eserin gönderildiği yarışmada kazanan, ‘Halkını yiyen Erdoğan’ başlıklı karikatür oldu.

Halkını yiyen Erdoğan.

Jüri, İspanyol ressam Francisco Goya’nın ‘Çocuklarını yiyen Satürn’ eserinden esinlenen, Henry Åström imzalı ‘Halkını yiyen Erdoğan’ başlıklı karikatürü birinci ilan etti.

Jürinin gerekçesi şöyle: “Bu, Goya’nın başyapıtı Satürn’ün oğlunu yiyip bitirdiği, bir başka deyişle, zamanının savaş ve engizisyon gibi kötülüğü üzerine bir yorum getiren bir eser. Bu versiyonda kendi çocuklarını yiyen Türkiye’nin cumhurbaşkanıdır. Etkileyici ama güzel, saf ama ürkütücü.“

Gazetenin paylaştığı ve yarışma için gönderilen karikatür örneklerinden bazıları şöyle:

Gazetenin aktardığına göre, yarışma dünya çapında da büyük tepkilere neden oldu. Yarışma, Norveç, Hollanda, Almanya ve Kürt basınında yer aldı. Sabah gazetesiyse yarışmayı İsveç’teki skandalların bitmediği şeklinde duyurdu.