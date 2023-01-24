9 soruda vergi ve ceza affı: 10 bin ehliyet iade

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genel seçimler öncesi yeni ‘müjde’leri duyurdu. Bunların arasında ehliyet affı ve vergi borcu yapılandırmaları da var.

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Peki bu paketteki ayrıntılar neler?

Konu hakkında en çok merak edilen dokuz soru ve yanıtı şöyle:

1- Yapılandırma hangi tarihten önceki borçlar için geçerli?

Yapılandırmadan vadesi 31 Aralık 2022’Den önceki kesinleşmiş borçlar yararlanacak.

2- Hangi borçlar dahil?

Borç yapılandırma paketi kapsamında vergi, sigorta primi borçları, adli ve idari para cezaları, Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları kapsama dahil edilecek. Bunun yanı sıra motorlu taşıtlar vergisi, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da paket kapsamına dahil edilmesi bekleniyor.

3- Borçlar silinecek mi?

Vergi dairelerine 31 Aralık 2022’den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşların cezalarının tahsilinden vazgeçildi. Ama bunun üstündeki borçların yapılandırılmasında anaparada indirim olmayacak.

4- Ceza ve ehliyetlerde durum ne?

Sürücülerin içki, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.

5- Torba teklifte başka hangi düzenlemeler olacak?

Teklifin kapsamında

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması

İhtilaflı alacakların tasfiyesi

Matrah ve vergi artırımı

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

Varlık barışı süresinin uzatılması

İmar barışı

gibi düzenlemeler yer alacak.

6- Ne zaman yasalaşacak?

Çalışmanın en geç 15 Şubat’a kadar yasallaşacağı belirtiliyor.

7- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ne olacak?

Dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin teklif de yer alması bekleniyor. Kapsama, önceki düzenlemelerde dikkate alınarak tür ve dönem açısından kapsama alınmış olan vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların girmesi öngörülüyor. Yapılandırılacak alacak tutarlarının davanın bulunduğu safha dikkate alınarak tespit edilmesi gerekiyor. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitlerle ödenebilecek.

8- Başvuru tarihi ne zaman?

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların başvuru süresi daha tam olarak net değil. Önceki yapılandırmalarda üç ay süre veriliyordu. Ancak uzmanlar, seçimlerin başvuru süresinin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini söylüyor.

9- Yükseköğrenim kredi borçları artacak mı?

Erdoğan açıklamasında yükseköğrenim kredi borçlarının artmayacağını bildirdi. Endeks dışındaki borcun yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale gelecek.