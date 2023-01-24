Yetersiz beslenme: İzmir’in yoksul bölgesinde 10 bebekten altısı erken doğuyor

AYŞEGÜL KASAP

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, saha ziyaretleri sırasında birçok bebeğin kuvözde gözlerini açtığını saptadı. Bebeklerin erken doğma nedeniyse annelerin ‘yetersiz beslenmesi.’

Özellikle yoksul mahallelerdeki çalışmalar sırasında bunu farkeden belediye çalışanları, hamilelerin yeterli beslenebilmesi için harekete geçti.

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İktidarın yanlış politikaları nedeniyle hayat pahalılığı rekor seviyede. Tedarikçiler ve marketler üzerinde baskı kurularak kontrol altına alınmaya çalışılsa da gıda fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. Uzmanlarsa, Türkiye’nin yoksulluktan açlıkla mücadele seviyesine geçtiğine ve artık çocuklarda gelişim bozuklukları görüldüğüne dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2021’de doğan 1 milyon 79 bin 842 bebeğin yüzde 12’si prematüre olarak dünyaya geldi. Bu bebeklerin yüzde 88,5’i 32-36 haftalıkken, yüzde 11,5’i de 32 haftanın altındayken doğdu. Erken doğumun birçok nedeni olabiliyor. Ama uzmanlara göre en önemli etken annenin ‘yetersiz beslenmesi.’

Saha çalışmasında farkedildi

İzmir’in yoksul bölgelerinden Kadıfekale’deki saha çalışmasında belediye ekipleri 10 bebekten altısının kuvözde dünyaya geldiğini tespit etti. Daha sonra bu bilgiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le paylaştı.

Yoksul mahallelerde annelerin yetersiz beslendiği tespit edildikten sonra belediye İzmir95 adlı bir çalışmasını başlattı.

Projenin adı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koyduğu ölçüt baz alınarak kondu. DSÖ’ye göre üç yaşındaki sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu 95 cm olması gerekiyor.

Gıda yardımına başlandı

Proje kapsamında oluşturulan Erken Çocukluk Birimi’ne ulaşan ve yardım almak isteyen anneler, gebeliklerinin dördüncü ayından doğuma kadar gıda yardımı yapılıyor.

Yardım paketindeki gıdalarsa uzmanlar tarafından belirleniyor. Annelerin yeterli beslenebilmesi için pakette 6’şar kilo bulgur ve mercimek, 3 kilo kuru siyah üzüm, 15 litre süt, 6 kilo zeytin, 2 litre zeytinyağı, 3’er kilo kuru kayısı ve ceviz bulunuyor.

Gebeliğin yedinci ayından itibaren anne ziyaretleri başlıyor. Bu ziyaretlerde süpervizör, psikoloijk danışman ve psikolog da oluyor. Doğumdan önce üç kere ve doğumdan sonra da iki haftada bir olmak üzere çocuk bir yaşına gelene kadar aile ziyaret ediliyor.

Üç yaşına kadar takip altındalar

Belediye bugüne kadar bölgede 108 aileyi ziyaret etti. 77 anne ve çocukla yakın temas halinde.

Sadece yeni doğanlar değil, 0-3 yaş arası bebeklerin gelişimi için de yardım paketleri veriliyor.

Bunun haricinde her ay düzenli olarak bir-iki yaş arası 61 bin 265, toplamda 30 ilçede 115 bin çocuğa süt dağıtılıyor.

Yoksul mahallelerdeki 80 bin aileye düzenli olarak gıda yardımı yapılıyor. Belediye ihtiyaç gereği aşevinin günlük üretim kapasitesini de 10 binden 20 bine çıkardı.