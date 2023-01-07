Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Zincir’ tamamlandı: BİM de fiyat sabitledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ‘fiyat sabitleme ve indirim’ çağrısının ardından BİM de ocak boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

Bakan Muş, zincir market yöneticilerini ‘uyarmıştı.’

BİM, son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zincir marketleri hedef almasıyla büyüyen tartışmaların odağında yer alıyordu.


BİM’in fiyat sabitleme açıklaması resmi sitesinde yer aldı.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketin genel müdürleriyle geçen ay bir araya gelip asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarmıştı.

Bunun ardından ŞOK, yılın ilk gününde, ocak boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurmuştu.

ŞOK’u Migros takip etmiş ve 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulanacağını açıklamıştı.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, benzer uygulamaları diğer firmalardan da beklediğini söylemişti.

Bunun ardından sabit fiyat uygulamasına A101 de katılmış, ocak sonuna kadar ‘2023’ ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyurmuştu.

Nebati, bütün işletmelerden ‘sabit fiyat’ bekliyor

Migros da ‘sabit fiyat’ uygulaması başlattı

Bakanlık uyarmıştı: ŞOK, ocakta 1000 üründe fiyatı sabitledi

Ticaret bakanı: Zincir marketleri etiket fiyatıyla ilgili uyardık

Zincir marketler soruşturması: 13 markaya 878 milyon lira ceza

Zincir marketler için yeni düzenleme: Ürün verileri bakanlığın sistemine aktarılacak

BİM patronu zincir marketleri hedef alanlara sert çıktı: Hesap da bilmiyorsunuz!

Bakan Muş, Bahçeli’nin zincir marketlere ‘FETÖ soruşturması’ önerisiyle ilgili soruyu geçiştirdi

Erdoğan: Zincir marketler de kendilerini ayarlayacak

Rekabet Kurumu: Soruşturma derinleşti, zincir marketlerde iddialar ağır

‘Fahiş fiyat’ soruşturmaları: 23 zincir market canlı yayında savunma verecek

SON HABERLER