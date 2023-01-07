‘Zincir’ tamamlandı: BİM de fiyat sabitledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ‘fiyat sabitleme ve indirim’ çağrısının ardından BİM de ocak boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

Bakan Muş, zincir market yöneticilerini ‘uyarmıştı.’

BİM, son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zincir marketleri hedef almasıyla büyüyen tartışmaların odağında yer alıyordu.

BİM’in fiyat sabitleme açıklaması resmi sitesinde yer aldı.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketin genel müdürleriyle geçen ay bir araya gelip asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarmıştı.

Bunun ardından ŞOK, yılın ilk gününde, ocak boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurmuştu.

ŞOK’u Migros takip etmiş ve 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulanacağını açıklamıştı.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, benzer uygulamaları diğer firmalardan da beklediğini söylemişti.

Bunun ardından sabit fiyat uygulamasına A101 de katılmış, ocak sonuna kadar ‘2023’ ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyurmuştu.