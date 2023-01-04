Migros da ‘sabit fiyat’ uygulaması başlattı

Zincir marketlerden biri olan ŞOK’un ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabit tutacağını açıklamasının ardından Migros da 419 temel ihtiyaç ürününde ‘sabit fiyat’ uygulaması başlattı.

Migros, 419 temel ihtiyaç ürününde ‘sabit fiyat’ uygulaması başlattı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un 26 Aralık 2022’de Türkiye’de en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmasının ardından marketler ocak ayı boyunca sabit fiyat uygulamasına geçmeye başladı.

İlk olarak ŞOK’un başlattığı bin üründe sabit fiyat uygulamasına Migros da katıldı. Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı belirtildi.

Bir diğer zincir market CarrefourSA da ocak ayı boyunca 20 bin üründe yüzde 40’a varan indirim uygulayacağını açıkladı.

Ne olmuştu?

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da artan enflasyonda zincir marketlerin de sorumlu olduğunu ileri sürmüştü.

Geçen hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketlerin genel müdürüyle bir araya geldiğini ve kendilerine ‘etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu’ açıklamıştı.