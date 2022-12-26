Ticaret bakanı: Zincir marketleri etiket fiyatıyla ilgili uyardık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketlerin genel müdürüyle bir araya geldiğini ve kendilerine ‘etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu’ açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/Mehmet Muş

Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketin genel müdürüyle bir araya geldiğini Twitter’dan bir fotoğrafla duyurdu. Kendilerine ‘uyarılarda bulunduğunu’ belirten Muş, şunları dedi: “Ülkemizde en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız.”

Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.



Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/iqg8oGRaHr — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 26, 2022

Toplantıya Migros CEO’su Özgür Tort, A101 CEO’su Cem Maltaş, ŞOK CEO’su Uğur Demirel ve BİM CEO’su Galip Aykaç katıldı.

BİM hedefteydi

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yakın tarihteki açıklamalarıyla artan hayat pahalılığından ‘üç harfliler’ diye adlandırdıkları zincir marketleri sorumlu tuttu. İki liderin kastettiği marketler A101, Şok ve BİM.

BİM yöneticisi ve Gıda Perakendecileri Derneği’nin eski başkanı Galip Aykaç, Bahçeli’nin “Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatı araştırılması gerekmekte. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli” sözlerine “Üç harfliler diye bizleri farklı yere koymaya çalışanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar, kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde art niyet ve algı yönetimi vardır” diye yanıt vermişti.

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız.”

Mehmet Muş ile görüşmeye gidenler arasında Aykaç da bulunuyor.