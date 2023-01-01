Bakanlık uyarmıştı: ŞOK, ocakta 1000 üründe fiyatı sabitledi

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitledi.

Fotoğraf: ŞOK Marketler

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki kaybı, faiz oranlarının da düşürülmesiyle hızlanmıştı. Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıktı. Halk, her gün gelen zamların altından ezilirken hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya zamlardan zincir marketleri sorumlu tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, “‘FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da artan enflasyonda zincir marketlerin de sorumlu olduğunu ileri sürmüştü.

Geçen hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketlerin genel müdürüyle bir araya geldiğini ve kendilerine ‘etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu’ açıkladı.

Bugün ŞOK Marketler’den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen bin üründe fiyatlar ocak sonuna kadar sabit kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti: “Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak.”