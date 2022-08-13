Erdoğan: Zincir marketler de kendilerini ayarlayacak

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak” dedi.

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Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketleri yurttaşları ‘dara sokmakla’ suçlayarak, Et ve Süt Kurumu’nun geçen günlerde açıkladığı yüzde 25’lik indirimi hatırlatmış ve konuyla ilgili Tarım Kredi Kooperatif müdürüyle de görüştüğünü söylemişti. Erdoğan şunları söylemişti: ”Tarım Kredi’nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın.”

Bu açıklamaların ardından Tarım Kredi Kooperatif, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos itibariyle indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Çorum’da toplu açılış töreninde bu indirimi hatırlatan Erdoğan, zincir marketlere seslendi: ”40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı… Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak.”

Türkiye, Erdoğan’ın faiz ısrarı nedeniyle enflasyonda üç haneye doğru giderken Türk Lirası’ndaki değer kaybı da rekor kırmış durumda. Ancak Erdoğan, hayat pahalılığında zincir marketlere sataşmayı seviyor.